Іноземцям при в`їзді в Україну доведеться вивертати кишені

З 25 серпня у пунктах пропуску через державний кордон України запроваджується вибірковий контроль за наявністю в іноземців та осіб без громадянства фінансового забезпечення для перебування на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник Державної прикордонної служби – директор Департаменту охорони державного кордону генерал-полковник Павло ШИШОЛІН сьогодні на прес-конференції.

За його словами, дане рішення затверджено наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 14 липня 2009 року на виконання відповідного урядового рішення, датованого ще груднем 1995 року.

Як зазначив перший заступник голови Держприкордонслужби, така практика є загальноприйнятою для багатьох країн світу. Так, згідно з Кодексом Шенгенських кордонів, кожна окрема країна Європейського Союзу щороку встановлює власні умови про наявність коштів в осіб, які перетинають державний кордон. Наприклад, у Польщі це 150 євро на добу, у Словаччині – від 56 до 150 євро на добу, з урахуванням мети прибуття, в Угорщині – від 100 до 150 євро на добу.

“Запроваджуючи дані правила, Україна також має на меті зменшити кількість незаконних мігрантів, що використовують нашу країну як транзитну територію для подальшого нелегального виїзду до Європейського Союзу, а також для незаконного працевлаштування безпосередньо в Україні”, - наголосив П.ШИШОЛІН.

Він повідомив, що до переліку держав, громадяни яких повинні підтверджувати наявність фінансового забезпечення, увійшли 5 країн пострадянського простору: Киргизія, Молдова (за винятком громадян, які перетинають державний кордон України в рамках угоди між урядом України та урядом Республіки Молдова про пункти пропуску через українсько-молдавський державний кордон і спрощений пропуск громадян, які проживають у прикордонних районах), Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан, а також 85 країн Африки, Азії та Близького Сходу.

Відповідно до нових вимог, іноземці – громадяни держави, що включена до переліку, та особи без громадянства, які постійно у них проживають, у разі в`їзду в Україну або транзитного проїзду через територію України повинні мати кошти в 20-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого в Україні на день в`їзду на її територію, з розрахунку на кожен місяць перебування або на термін перебування менше одного місяця. Такий мінімум відповідно до статті 54 Закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік» встановлено у розмірі 626 гривень.

“Таким чином, іноземець, який в’їжджає на територію України терміном на один місяць, повинен мати 12 620 гривень або у конвертованій іноземної валюті за курсом НБУ на день в’їзду”, - зазначив П.ШИШОЛІН, уточнивши, що така сума є результатом вивчення умов щодо витрат іноземців та осіб без громадянства на проживання, харчування, проїзд в Україні та витрати на придбання медичних страховок і страховок на автомобільний транспорт.

Водночас, як наголосив П.ШИШОЛІН, Адміністрація Держприкордонслужби ухвалила рішення про незастосування вибіркового контролю стосовно водіїв рейсових автобусів; членів екіпажів повітряних і морських суден, які здійснюють регулярні рейси; членів залізничних бригад; дітей віком до 18 років; студентів, які прибувають на навчання у вищі навчальні заклади України; іноземців, які тимчасово або постійно проживають на території України при наявності відповідних посвідок.