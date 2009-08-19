У Польщі розвісили фото із дітьми, нібито повішеними вояками УПА?

Тернопільська обласна рада закликала керівництво держави відреагувати на закриття у Польщі української телепрограми, а також низку антиукраїнських заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні депутатів обласної ради до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України.

У документі депутати вказують, що останнім часом у Польщі відбулося кілька подій, які не сприяють партнерським відносинам між двома країнами. Зокрема, керівництво польського телеканалу TVP ухвалило рішення закрити інформаційну програму “Теленовини”, яка довгий час була єдиною загальнопольською програмою про життя українців у Польщі.

Крім того, депутати зазначають, що недавно в Польщі відбулись провокаційні акції, спрямовані на дискредитацію діяльності ОУН-УПА.

“Чергова провокація здійснена у місті Кентшині, де представники однієї шовіністичної організації розклеїли на вулицях плакати з фотографіями повішених дітей, які б мали служити доказом, що цих немовлят начебто убили вояки УПА. Апогеєм антиукраїнської істерії сталі ухвала Сейму республіки Польща з приводу чергової річниці так званої “волинської трагедії”, у якій національно-визвольну боротьбу ОУН-УПА кваліфіковано як етнічні чистки, а споконвічні землі Волині названо “кресами всходніми”.

Депутати Тернопільської облради висловили переконання, що окремі політичні сили в Польщі стали на шлях розпалювання міжнаціональної ворожнечі та згортання позитивних здобутків у взаєминах між українцями та поляками. Тому облрада вимагає до Посольства Республіки Польща в Україні припинити будь-які дії, спрямовані на дискредитацію політичних і культурних прав українців, які проживають у Польщі.

Президента України, голову Верховної Ради та Кабмін депутати закликали “дати правову та політичну оцінку ворожим діям парламенту Польщі та окремим політичним силам цієї країни, які розв’язали антиукраїнську кампанію”.

Також депутати облради вимагають від Польщі офіційно вибачитися за етнічні чистки, що здійснювала Армія Крайова у роки Другої світової війни на українських землях.