Суд зможе покарати недобросовісні банки тільки через рік

14:04, 19 серпня 2009
Права людини
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Слідчі скаржаться на колосальний обсяг робіт

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО прогнозує, що кримінальні справи за фактами зловживань у банках можуть бути передані до суду не раніше, ніж через рік.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення Ю.ЛУЦЕНКО висловив сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

«Слідчі мають виконати колосальний обсяг робіт: фінансові експертизи, затримання осіб, які підозрюватимуться у скоєнні службових злочинів, осіб, у розкраданні коштів в особливо великих розмірах. Це колосальний обсяг роботи, яка триватиме не менше року», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому міністр не виключив, що люди, що скоїли ці злочини і розуміють можливу відповідальність, прагнутимуть переховуватися від розслідування. «Ми це вже відчуваємо навіть після перших перевірок у банках», - повідомив він.

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, перевірки фінансової документації у банках, власником яких стала держава, свідчать про те, що останнім часом в результаті рефінансування Національним банком комерційних банків сталося «цинічне розграбування фінансових потоків в особливо великих розмірах».

«При цьому вкладники банків так і не одержали своїх вкладів, а кошти були фактично розкрадено за участю посадовців окремих комерційних банків», - констатував міністр.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО не виключив, що під час ретельного розслідування всіх фінансових зловживань вдасться вийти на організоване злочинне угруповання.

 

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