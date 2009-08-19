26 серпня 2009 р. в 12:30 у приміщенні УНІАН (Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція на тему: «Влада і громада: нормативні умови співпраці».

Українська влада не приділяє належної уваги питанням створення нормативних механізмів реалізації закріплених в Конституції України громадянських прав і свобод людей. Так в Верховній Раді України лежать без належного розгляду законопроекти «Про громадські організації” (№ 3371); «Про порядок організації і проведення мирних заходів» (№ 2450) тощо.

Народні обранці не лише ігнорують розгляд законів, які розширюють реальні можливості участі громадськості в управлінні місцевими справами, але й виступають проти таких ініціатив. Наприклад, депутати відмовились надати право громадянам надсилати звернення до органів державної влади шляхом електронних звернень і проголосували проти законопроекту «Про звернення громадян» (№ 3064). Комітет ВРУ з питань державного будівництва і місцевого самоврядування відхилив законопроект «Про участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення» (№ 3654), який вводив нові, більш дієві механізми консультації влади з громадськістю.

Черговою спробою покращити рівень співпраці між органами влади та громадськістю має стати нова редакція проекту Закону України «Про органи самоорганізації населення», яку підготовлено Всеукраїнською Асоціацією сприяння самоорганізації населення». Органи самоорганізації населення (домові, квартальні комітети, комітети мікрорайонів і т.д.) є однією з основних форм участі громадян у вирішенні місцевих проблем. Нарівні з місцевими радами вони є представницькими органами самоврядування жителів.

Подальший розвиток органів самоорганізації населення в Україні упирається в недосконалість законодавства. Чинний Закон України «Про органи самоорганізації населення» містить велику кількість нормативних прогалин і частково суперечить іншим законодавчим актам . Вихід з ситуації, що склалася, бачиться в ухваленні нової редакції цього Закону України. Основні його положення будуть також представлені на прес-конференції.

В прес-конференції візьмуть участь: Олексій Орловський - директор Програми «Посилення впливу цивільного суспільства» Міжнародного фонду «Відродження»; Максим Лациба - експерт Незалежного центру політичних досліджень; Андрій Крупник - заступник голови Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення».

Організатори прес-конференції: Міжнародний фонд «Відродження», Всеукраїнська громадська організація «Асоціація сприяння самоорганізації населення» та Незалежний центр політичних досліджень.

Реєстрація представників ЗМІ на місці.

Детальну інформацію можна отримати за телефоном: (048)738-68-30, або електронною поштою samoorg@ukr.net