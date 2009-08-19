20 серпня - 15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Новий закон про вибори: для виборців чи для політиків?“ Учасники: голова комітету виборців України Олександр Черненко, голова Ради «Лабораторії законодавчих ініціатив» Ігор Когут, експерт Інституту виборчого права Володимир Ковтунець (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.