Черкаські міліціонери докази вибивають силою?

Адвокат Володимир ПРИМАК звинувачує працівників Черкаського УМВС України у порушеннях прав людини.

Як повідомив адвокат кореспонденту УНІАН, на даний час Звенигородським районним судом Черкаської області слухається кримінальна справа за обвинуваченням п’яти осіб. За словами В.ПРИМАКА, підсудні заперечують свою вину і пояснюють, що покази, які вони давали під час слідства і в яких частково визнали свою вину, вони змушені були дати, оскільки міліціонери били їх та застосовувати незаконні методи впливу.

«Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень воля моїх підзахисних була зломлена, і вони, боячись катувань, зізналися у злочині, який не вчиняли», - сказав В.ПРИМАК.

За його даними, 3 квітня на хуторі Шампань Звенигородського району Черкаської області сталася бійка між місцевим мешканцем Олександром БОЙКОМ і п’ятьма селянами із с.Журавка. За словами В.ПРИМАКА, останні приїхали на прохання дочки О.БОЙКА, щоб захистити її матір від постійних побоїв у сім‘ї. Після цього О.БОЙКО звернувся із заявою до Звенигородського РВ УМВС, в якій він указав, що обвинувачені з його будинку на хуторі Шампань відкрито викрали 8 тис. доларів США та 3,8 тис. гривень і при цьому заподіяли йому тілесні ушкодження.

Як повідомив В.ПРИМАК, в ніч із 3 на 4 квітня працівники Звенигородського РВ УМВС разом із О.БОЙКОМ та його родичами приїхали у с.Журавку, почали вибивати двері в будинках селян, на очах у близьких били затриманих, а також їхніх родичів, якщо ті намагалися захистити. За словами адвоката, після поміщення в ІТТ Звенигородського району затриманих били гумовими кийками, вимагаючи зізнатися у пограбуванні.

4 квітня проти п‘ятьох мешканців села Журавка була порушена кримінальна справа за фактом викрадення особистого майна.

13 квітня один із затриманих – Віталій ДЗІРУН – був госпіталізований до Звенигородської центральної районної лікарні з діагнозом «перелом ребра, гепопневмоторакс зліва». Іншого затриманого – Миколу КОВАЛЯ – конвой доставив до лікарні з переломом кісток лівої стопи.

За словами адвоката, з приводу побиття він ще 7 квітня звертався зі скаргою до прокурора Звенигородського району і просив провести перевірку за скаргами обвинувачених та судово-медичне обстеження потерпілих, але досі не отримав повідомлення про результати проведеної перевірки.

Також В.ПРИМАК повідомив, що 30 квітня він звертався до начальника СУ УМВС України в Черкаській області, але замість перевірки «отримав формальну відповідь про невиявлення порушень з боку слідства».

«Всі висновки прокурора ґрунтуються виключно на поясненнях працівників міліції та осіб, які разом з ними приймали участь. Ніхто з свідків та затриманих прокуратурою не опитаний, перевірка проводиться вибірково, щоб спотворити істину по справі», - заявив адвокат.

За його словами, в даний час суд приймає до уваги ті докази, які були отримані на досудовому слідстві «із порушенням вимог закону», ігноруючи пояснення сторони захисту. «Для того, щоб покрити порушення закону зі сторони працівників міліції, суд засудить безневинних людей, а далі, перебуваючи в місцях позбавлення волі, вони не зможуть або не захочуть скаржитися на дії працівників міліції», - зазначив В.ПРИМАК.

Як повідомив адвокат, всі обвинувачені на даний час заарештовані і утримуються в СІЗО-30 м.Черкаси.