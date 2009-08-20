Медики визначать стать чемпіонки світу, більше схожої на чоловіка (фото)

Південноафриканська спортсменка Кастер Семеня, яка стала чемпіонкою світу в бігу на 800 метрів, одержить медаль на церемонії нагородження у четвер, повідомив генеральний секретар Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) П’єр Вайс. Проте, за його словами, спортсменка може бути позбавлена нагороди, якщо результати гендерного тесту покажуть, що вона цілковито не є жінкою.

Сама Семеня не з`явилася на традиційній прес-конференції медалістів. Як пояснив Вайс, це рішення було ухвалене IAAF спільно з національною федерацією ПАР "на користь спортсменки". "Ми не хочемо завдати їй психологічної травми", - сказав він.

Пояснюючи журналістам, що стало приводом для проведення гендерного тесту, Вайс зазначив, що керівництво IAAF "теж має очі і вуха".

"Усі навколо тільки й говорять про те, чи дівчина вона чи ні, - сказав він. - Крім того, про цю спортсменку ніхто і гадки не мав лише два тижні тому. Вона з`явилася на спортивній арені лише 26 липня".

Відповідаючи на запитання, чому результати тесту очікуються тільки за два-три тижні, генсек IAAF пояснив, що складність полягає в тому, що "для цього дослідження немає стандартної системи". "Воно складається з обстеження різних лікарів. Вся інформація буде зібрана, і тільки потім ми зможемо зробити остаточний висновок", - сказав Вайс.

Раніше глава прес-служби IAAF Нік Девіс повідомив, що в тестування входило обстеження у гінеколога, ендокринолога, психолога, а також експерта із статевої приналежності. У дослідженні також брав участь представник медичної служби федерації.

РІА "Новости"