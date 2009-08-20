У Донецькій області міліціонера піймали на хабарі

У Донецькій області співробітники обласного Управління Служби безпеки України затримали працівника одного з райвідділів міліції під час одержання ним хабара у розмірі 1,2 тис. доларів США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації з посиланням на прес-сектор Управління СБУ в Донецькій області, гроші міліціонер вимагав у місцевого жителя, обіцяючи «вирішити питання» з працівниками суду про пом`якшення кримінального покарання за крадіжку, здійснену його співмешканкою.

За матеріалами СБУ органами прокуратури стосовно міліціонера порушено кримінальну справу за ч.2 ст.190 (шахрайство) і ч.3 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.