Російський журналіст підданий анафемі

Рішенням єпархіальної ради Псковської єпархії РПЦ відлучений від церкви та підданий анафемі власний кореспондент газети "Правда" Олег Дементьєв, повідомляє “Російська газета”.

У повідомленні, яке з’явилося на офіційному сайті єпархіального управління зазначається: "У зв`язку з безперервним мерзотним наклепом і сатанинською брехнею на адресу мешканок Спасо-Єліазаровського монастиря і зокрема ігуменни Єлісавети (Беляєвой) автор статті "Осине кубло" під золотими куполами"... відлучається від православного церковного спілкування і піддається анафемі - прокляттю".

За правилами православної церкви "особа, піддана анафемі, не має права брати участь в церковних таїнствах, бути відспіваною і похованою на православному кладовищі після смерті. З таким жоден вірний не повинен мати ніякого спілкування".

Навесні цього року на журналіста вже подавали до суду, і суд визнав такими, що не відповідають дійсності і плямують репутацію Спасо-Єлеазарівського монастиря і черниць, відомості, поширені автором статті. Рішення суду було оприлюднене в газеті "Псковский рубеж".

Але цим єпархія не задовольнилася.