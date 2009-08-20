Єврейська громада України закликає зреагувати на Ратушняка

Представники єврейської громади України закликають органи прокуратури відреагуати на антисемітські висловлювання мера Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА.

Про це на прес-конференції в УНІАН сказав виконавчий директор Академії історії та культури євреїв ім.Ш.Дубнова Олександр НАЙМАН.

Він повідомив, що ряд єврейських організацій України уже звернулися до правоохоронців з проханням застосувати закон до міського голови Ужгорода за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. При цьому активіст єврейської організації висловив припущення, що подібна справа не буде доведена до завершення, оскільки, на його думку, правоохоронці намагаються уникати таких справ.

“Тобто, звернення є, а от результат передбачити складно. Якщо зверху буде дана команда “спускати на гальмах”, то ніякі заяви знизу нічого не вирішать”, - зазначив О.НАЙМАН. На його думку, багато що в цьому питанні залежить від позиції громадськості, засудження нею слів С.РАТУШНЯКА.

Професор Академії історії та культури євреїв ім. Ш.Дубнова, президент Львівської обласної єврейської общини, президент Міжнародного центру Голокосту ім. О.Шварца Рудольф МИРСЬКИЙ зі свого боку, додав: “То жахлива річ - мер такого чудового міста як Ужгород допустив ганебний вчинок, який можна назвати нацистським. Ми всі повинні висловитись проти цього ганебного поступку”.

Він, зокрема, підтримав позицію лідера “Фронту змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА щодо недопущення конфліктів на національному грунті. Як зазначив Р.МИРСЬКИЙ, А.ЯЦЕНЮК перший закликав зробити усе, щоб “не повторилися жахіття нацизму періоду Другої світової війни”.