«Колядник» Зварич подав два позови на Ющенка

Екс-суддя Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич подав два позови до Президента України Віктора Ющенка з приводу вказівок Генеральній прокуратурі та Вищій раді юстиції. Як передає Zaxid.net, про це повідомила представник Ігоря Зварича у суді, адвокат Руслана Юхименко.

За її словами, йдеться про те, що Президент відповідно до законодавства не має права давати вказівок Генпрокуратурі та Раді юстиції і брати під особистий контроль розгляд справ.

Ці позовні заяви екс-суддя Ігор Зварич передав в адміністрацію СІЗО 5 серпня 2009 року.

Нагадаємо, Ігоря Зварича, який довгий час переховувався від слідства, затримали навесні. Йому висунуто звинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем, дача хабара, шахрайство.