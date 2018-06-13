Похорон довіри

Активісти запорізької громадської організації «Союз захисту вкладників» провели акцію протесту біля будівлі управління Національного банку України в Запорізькій області. Вони вимагали, щоб в деяких проблемних банках було розпочато процес ліквідації, а в інших встановили точні дати розрахунку з фізособами. Крім того, на думку вкладників, необхідно встановити порядок, згідно якого банки відзвітували перед ними з рефінансування.

Фото Олександра Прилепи / УНІАН