Обличчя департаменту з виконання покарань має бути людським - Галінський

Новий голова Державного департаменту України з виконання покарань Олександр ГАЛІНСЬКИЙ обіцяє зробити вітчизняну пенітенціарну систему демократичною та відкритою для громадськості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ГАЛІНСЬКИЙ заявив сьогодні після свого представлення центральному апарату держдепартаменту.

О.ГАЛІНСЬКИЙ наголосив, що ставить собі за мету організувати роботу відомства з широкою опорою на громадські та правозахисні організації, щоб мати можливість отримувати інформацію про негативи в роботі системи, які, можливо, замовчуються.

«Обличчя департаменту має бути людським», - підкреслив він.

О.ГАЛІНСЬКИЙ повідомив, що вже наступного тижня він має представити уряду нову структуру центрального апарату департаменту, яка відповідатиме сучасним вимогам. Крім того, в його планах створити при Департаменті громадську раду. Як він додав, в Одесі, де він перед цим працював, подібна громадська рада діє вже 5 років і показує позитивні результати.

Відповідаючи на запитання журналістів, О.ГАЛІНСЬКИЙ повідомив, що в місцях позбавлення волі сьогодні перебуває близько 146 тис. осіб, однак найбільшу проблему він бачить у слідчих ізоляторах. За його словами, система СІЗО застаріла і потребує кардинального реформування.

О.ГАЛІНСЬКИЙ також розповів, що департамент буде ініціювати зміни до законодавства з метою демократизації системи покарань і збільшення форм умовного відбування покарань, згідно з європейськими стандартами. За його словами, одним із головних завдань він бачить повернути довіру до системи виконання покарань з боку суспільства і самих її працівників. Щодо останнього, то за словами керівника, він буде ініціювати збільшення заробітних плат та соціальних гарантій у пропозиціях до держбюджету-2010.

В.о. міністра юстиції України Євген КОРНІЙЧУК зі свого боку наголосив, що призначення нового керівника департаменту вперше відбувалося за участі громадськості. Він нагадав, що 19 серпня на засіданні уряду були присутні керівники правозахисних організацій, чия точка зору була врахована при призначенні О.ГАЛІНСЬКОГО. За словами Є.КОРНІЙЧУКА, це перший крок до того, щоб система покарань нарешті «вийшла з тіні».

Характеризуючи О.ГАЛІНСЬКОГО, в.о. міністра юстиції зазначив, що ця людина «виросла у системі покарань», і знає її з середини. «Впевнений, що вольовий і професійний підхід нового керівника дозволить змінити роботу департаменту і вже до нового року показати нові результати його роботи», - зазначив Є.КОРНІЙЧУК.