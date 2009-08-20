Луценко оголосив у розшук ”мажора”, який спичинив смерть дівчини

Столична міліція оголосила в розшук за рішенням суду сина народного депутата IV скликання Валентина САВИЦЬКОГО - Олександра, який у Києві навесні минулого року скоїв ДТП, під час якого загинула людина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Вчора в розшук за рішенням суду був оголошений один із «мажорів» - учасник резонансного ДТП пан САВИЦЬКИЙ. Він викликається до слідчого для пред’явлення обвинувачення. Він розшукується на території міста. Думаю, через декілька днів він буде оголошений у державний розшук. Ми пройшли процес слідства і зараз ми готові пред’явити йому обвинувачення за скоєння ДТП зі смертельним наслідком», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомлялося, 3 квітня 2008 року 23-річний О.САВИЦЬКИЙ, перебуваючи за кермом автомобіля «Лексус», на розі Столичного шосе і проспекту Науки, проігнорувавши заборонений сигнал для проїзду, скоїв зіткнення з автомобілями «Шевроле» і «Деу», в результаті чого пасажирка «Шевроле» загинула.