Європейська столиця: немита, неголена...

«Кто экономит на чистоте,

Тот или вор, или свинья…»

Из к/ф «Обыкновенное чудо»

Київенерго втішила населення столиці: споживачі в зоні обслуговування ТЕЦ-6 сьогодні нарешті одержать гарячу воду. Енергогенеруюча компанія повідомила , що о 18.20 19 серпня Київтрансгаз виділив ліміт газу на виробництво теплової енергії, і котли на ТЕЦ-6 вчора почали включати.

Проте, стверджують у компанії, якщо виділеного «Газом України» газу достатньо для відновлення гарячого водопостачання, то для відновлення генерації електроенергії його не достатньо. Таким чином, електропостачання столиці як і раніше залишається під загрозою.

(Зараз у столиці працює тільки один 100-мегаватний блок на ТЕЦ-5. В той же час 6 енергоблоків Київенерго повинні давати Києву 1200 Мвт.)

У компанії стверджують, що інформація прес-центру НАК "Нафтогаз України" про виділення Київенерго достатніх об`ємів газу не відповідає дійсності. Як і про те, що ТЕЦ-6 заявку на газ не подавала, оскільки працює на мазуті. Мазут, стверджують у Київенерго (резервне паливо для ТЕЦ), закінчився 05.08.2009, під час попередніх обмежень газу Києву.

Стираємо межу між столицею і провінцією

Столиця цього літа повною мірою відчула на собі, як живеться регіонам. Газові і боргові «розборки»поставили «мазунчиків долі» - киян в один ряд з глибинкою, яка інколи роками не бачить гарячої води. Можна було б радіти торжеству «соціальної справедливості», нехай навіть і в такій збоченій формі, якби не одне «але». Дуже хочеться помитися і у Львові, і в Донецьку, і в Києві, і в Харкові, і в Тернополі. А особливо сумно, коли з останніх сил намагаєшся не накопичувати борги за комунальні послуги і тягнеш останні чесно зароблені в касу. І тут на думку спадає тільки одне - до яких пір ми сподіватимемося, що без нас мають у всьому розібратися. Може пора брати «бика за роги»?..

А зараз по суті справи. 17 серпня «Київгаз» припинив газопостачання ТЕЦ-6, що привело до зупинки останнього працюючого енергоблока станції. Без гарячої води залишилися Оболонський, Деснянський, а також частина Дніпровського і Подільського районів Києва. (2753 житлових будинки, 69 лікувальних закладів, 205 дитячих садків, 158 шкіл.) 18 серпня в результаті примусового зниження тиску газу відключився останній водонагрівальний котел на ТЕЦ-5 «Київенерго». Гріти воду в каструлях змусили ще й мешканців житлових масивів: Харківський, Позняки, Осокорки, Русанівка, Березняки, Теремки. (3169 будинків, 139 лікувальних закладів, 118 дитячих садків, 115 шкіл.)

На додачу ТЕЦ-6 припинила генерацію електроенергії, що, як стверджують у «Київенерго», привело до значного зниження надійності енергопостачання столиці і Київської області.

Камінь спотикання - борги

...до того ж не вперше. І, варто відзначити, цього разу «Київенерго» зробило чудовий хід у відповідь: запропонувало «Газу України» провести взаємозалік боргів у 288 млн. грн. Адже постанова Кабміну (№193 від 5 березня), передбачає субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах. А ця сума складає 48% загального боргу компанії перед газопостачальником - «Київенерго» винна за газ 596 млн. грн. Так от нехай тепер Кабмін буде винен не Київенерго, а... Цікаво, чи погодяться в «Газі України»?

За словами голови правління Київенерго Едуарда Соколовського, це ще не все. Споживачі винні компанії близько 2 млрд. грн., з яких борг Київської міської державної адміністрації по компенсації різниці в тарифах, - 1,2 млрд. грн.

Подібна ситуація виникала й раніше. Взимку, і знову ж таки через боргові суперечки, половина столиці сиділа не тільки без гарячої води, але й без тепла. Тоді компанія “підсіла” на мазут. Але зараз попереджує, що нинішній опалювальний сезон буде складніше пройти через ціну палива. Вона має складати не більше 2300 грн. за тонну, а пропонують - по 3200 грн. (у сумнозвісному лютому 2380 грн.).

Правда, у споживачів є претензії і до самого «Київенерго». На початку літа проводилися планові випробування мереж, але після закінчення «тренінгу» труб компанія включати гарячу воду не поспішала...

Політичні розборки, або відпрацювання схеми вибивання боргів?

Нардеп-регіонал Олександр Попов вважає, що у «водній проблемі» Києва винна прем`єр Юлія Тимошенко. «Як колишній член уряду, я можу стверджувати, що без санкції прем`єр-міністра відключення (газу Києву – ред.) не сталося б», – стверджує політик.

На його думку, стан справ, що склався, викликаний тим, що уряд минулого року підняв ціни на енергоресурси на 33%. «Автоматично це означає, що приблизно на 30% підвищуються тарифи. Це ще не реакція на інфляцію і на зростання цін на енергоносії в місті Києві в 2009 році. Ці тарифи – це реакція на минулий рік», - додав він.

Також регіонал висунув і політичну версію київських проблем: передвиборча технологія прем`єр-міністра. Негдасно дається команда про відключення, після чого, слідуючи логіці політичного спектаклю, Юлія Володимирівна має трохи «помаринувати» киян, звинуватити керівництво міста, що воно не справляється зі своїми обов`язками, а потім «прем`єр-міністр героїчними зусиллями повертає комунальні послуги».

До речі, 18 серпня увечері Тимошенко зобов`язала Нафтогаз терміново відновити постачання газу на київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, а Київську міськдержадміністрацію - в триденний термін знайти шляхи погашення боргів „Київенерго”. НАК тут же виконала вимогу.

Лідер громадського об`єднання «Новий Київ» Зорян Шкіряк запропонував дещо іншу версію. Якщо точніше, то звернув увагу на інший «пласт реальності». Політик нагадав, що 14 серпня гарячу воду відключили в 53 будинках столиці. І вважає, що на киянах відпрацьовують радикальний сценарій з «вибивання» боргів, що сильно нагадує методи інквізиції - через кількох боржників влада готова позбавити сплачених послуг тисячі мешканців багатоповерхівок.

На думку лідера «Нового Києва», методи, за допомогою яких чиновники починають «вибивати» гроші у населення за комунальні послуги, вдосконалюватимуться, і посилюватимуться в міру того, як підвищуватимуться тарифи. «Я не здивуюся, якщо завтра побачу того, пенсіонера, який піднімається сходами на 9-й поверх , тому що чиновники відключили ліфт через борги його сусіда. Або в під`їзді відключать освітлення і припинять вивозити сміття», - говорить З.Шкіряк.

Місту терміново потрібні сутяжники

Виходить – плати, не плати, а послуг все одно не матимеш? Зрозуміло, реакція переважної більшості буде: то навіщо платити? Але Міністерство з питань житлово-комунального господарства рекомендує йти іншим шляхом - звертатися до суду.

Як відзначила замміністра з питань ЖКГ Олена Гаврилюк, міністерство підготувало зміни до діючих правил надання послуг централізованого опалювання, постачання холодної і гарячої води, водовідведення і типовий договір на надання послуг централізованого опалювання, постачання холодної і гарячої води і водовідведення. Цими документами пропонується спрощена система для оформлення претензій, складання актів неналежної якості послуг і створення зрозуміліших і доступніших умов для захисту споживачами ЖКП своїх прав. Гаврилюк уточнила, що ці документи планується винести на затвердження уряду наступного тижня.

Заступник міністра вважає, що ситуація з гарячою водою в Києві не притаманна для більшості міст країни. Мовляв, там тарифи на ЖКП є більш-менш економічно обгрунтованими, а в столиці ситуація з тарифами залишається незрозумілою. Правда, будь-який українець на це може заперечити, що абсолютно необов`язково мати оспорювані Кабміном тарифи і мера Черновецького для того, щоб стати заручником ситуації, відразу залишившись без води, ліфта або вивозу сміття.

Керівник київського міжнародного енергетичного клубу Q-Club Олександр Тодійчук пропонує киянам організовуватися і колективно звертатися в юридичні інстанції: «Таке беззаконня - хочу ввімкну, хочу вимкну.. немає часу визначити, хто платить або не платить в тому чи іншому районі, місті. Ми повинні чиновників від цього відучити», - сказав він. Тільки ось, наскільки реально добитися рішення на свою користь? Скажімо, прес-секретар Асоціації теплотехнічних компаній України Дмитро Русин вважає, що перспективи таких позовів незначні. На його думку, якщо кількість відключених від гарячої води будинків у столиці буде зростати, це може спровокувати масові акції протесту.

А поки, доводиться констатувати, що велика каструля, таз і кухоль упевнено влаштувалися у повсякденному вжитку українців, про що Європі, зрозуміло, краще не розповідати.

Оксана Павловська