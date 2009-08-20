Суд заборонив знищувати столичний сквер імені Стуса

Святошинський районний суд м. Києва заборонив виконувати будівельні роботи у столичному сквері імені Василя Стуса за адресою проспект Перемоги, 119.

Про це йдеться в ухвалі суду від 14 серпня, копію якої має в розпорядженні агентство УНІАН.

Зокрема, суд задовольнив заяву про забезпечення позову представника територіальної громади Святошинського району міста Києва, наклавши арешт на земельну ділянку площею 1 га, що знаходиться за адресою проспект Перемоги 119, а також заборонив ТОВ "Компанія "ЕТРЕКС" та будь-яким іншим особам зносити зелені насадження у сквері, зводити огорожу, проводити проектні роботи, зводити житлові, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі, виконувати підготовчі та будівельні роботи на зазначеній ділянці.

"Даний випадок є безпрецедентним, адже суди майже ніколи не задовольняють позови місцевих жителів, не кажучи вже про винесення ухвали про заборону вчиняти дії по спорудженню будинку до прийняття рішення у справі. Суди завжди з острахом обертаються на владу, яка забезпечує їх приміщеннями, заробітною платою та іншим", - зазначив у коментарі УНІАН захисник скверу адвокат Роман ТИТИКАЛО.

Як повідомляв УНІАН, два роки тому київська громадськість ініціювала створення скверу імені В.Стуса на незабудованій ділянці із зеленими насадженнями, де в 60-70-х роках стояв будинок, на другому поверсі якого разом із дружиною та сином жив видатний український поет В.Стус.

Наприкінці лютого цього року з’явилась інформація, що особи, які з дозволу київської влади приватизували цю ділянку, мають намір вирубати реліктові та молодші дерева на ній, щоб побудувати на цьому місці розважальний комплекс.

10 березня вночі невідомі зрізали більше ста дерев у сквері імені В.Стуса , серед яких сосни та дуби віком більше 100 років.

На захист скверу виступили активісти Української народної партії, Конгресу українських націоналістів та екологічної організації «Зелений світ».

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