ЖЕК перекрив кисень київській перукарні

Трудовий колектив столичної перукарні ТОВ "Чарівний завиток", яка розташована у центрі міста, закликає прокуратуру, органи державної влади в межах своєї компетенції відреагувати на спробу, на їхню думку, незаконного позбавлення підприємства приміщення, яке воно орендує в одного з житлово-експлуатаційних управлінь, що відноситься до Кабінету міністрів.

Про це сьогодні від імені персоналу перукарні на прес-конференції в УНІАН заявив її директор Сергій КОСТЯНЧУК.

Він розповів, що між перукарнею та ЖЕКом у 2004 році було укладено договір оренди терміном на п’ять років. У січні цього року він закінчився, але, відповідно до норм Цивільного кодексу, якщо протягом місяця після закінчення терміну дії договору у наймодавця відсутні заперечення, строк оренди автоматично продовжується на раніше обумовлений термін.

"Протягом січня цього року ЖЕК не повідомив наше товариство про необхідність звільнення приміщення, в якому ми перебуваємо з 1968 року, ми продовжуємо добросовісно користуватися ним, сплачувати орендну плату, житлово-комунальні послуги та обов’язкові платежі до бюджету", - сказав С.КОСТЯНЧУК.

За його словами, ТОВ офіційним листом повідомило орендодавця про продовження терміну оренди, але він з цим не погодився, і в червні ЖЕК звернувся з позовом до господарського суду про витребування майна.

За словами директора перукарні, не дивлячись на відсутність на даний час судового рішення, держпідприємство 12 серпня відключило в приміщенні електрику, хоча договір на енергопостачання у перукарні укладений з АК "Київенерго", і боргів за його споживання немає. Більше того, як зауважив С.КОСТЯНЧУК, керівництво житлової контори обіцяє так само вчинити з водопостачанням та водовідведенням.

"Будь-яких офіційних пояснень або претензій до нас не висувалося... Я думаю, що комусь дуже впало на око це приміщення, адже воно знаходиться на бульварі Лесі Українки", - зазначив С.КОСТЯНЧУК.

Він поінформував, що керівництво перукарні вже звернулося з відповідними позовами на дії посадовців ЖЕКу, і сподівається, що судові рішення будуть на їхню користь, оскільки не вбачає зі свого боку будь-яких порушень.