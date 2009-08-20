З 25 серпня Київ може лишитися й без холодної води

АК «Київенерго» (м. Київ) має намір з 25 серпня обмежити постачання електричної енергії ВАТ «АК «Київводоканал» у зв`язку з незадовільними розрахунками з компанією за постачання енергоресурсу і за бездоговірну експлуатацію насосного устаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління АЕК «Київенерго» Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, борг споживачів за використану електроенергію становить 625,474 млн. грн. Найбільшим боржником є «Київводоканал», який заборгував 289,496 млн. грн.

Крім того, додатково понад 50 млн. грн. «Київводоканал» заборгував за послуги з підкачування холодної води. Так, щомісячно «Київенерго» витрачає понад 1 млн. грн. на підтримку інфраструктури з підкачування холодної води.

«Ми щиро сподівалися, що «Київводоканал» за два тижні встигне оформити всі необхідні документи. Але ця компанія акти з експлуатації насосного устаткування не підписала і договір переукладати не поспішає. Керівництво водоканалу не бажає вести діалог, складати графіки платежів, як це роблять інші компанії, які мають борги. Така поведінка дає нам підстави відключати боржника на законних підставах», - наголосив Е.СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його інформацією, відключення насосного устаткування, яке без договору експлуатує «Київводоканал» і відмовляється оплачувати такі послуги, не суперечить законодавству України, відповідальність за наслідки несе компанія-боржник.

«Якщо водоканал після свят не почне розраховуватися, з 25 серпня почнемо відключати», - пообіцяв голова правління «Київенерго».

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня «Київенерго» прийняло рішення дати «Київводоканалу» відстрочку до 18 серпня для ухвалення рішення щодо укладання договору про експлуатацію насосного устаткування енергокомпанії для підвищення тиску холодної води.

Довідка УНІАН. АЕК «Київенерго» (м. Київ) є найбільшим виробником теплової енергії і електроенергії в Україні, компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% - в тепловій енергії.