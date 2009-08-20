Василь Костицький позивається до журналу «Корреспондент»

Василь Костицький, голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, подав позов до журналу «Корреспондент» про захист честі й гідності. Цю інформацію підтвердив ТК сам пан Костицький.

За його словами, приводом для позову став фотоколаж, опублікований в числі «Корреспондента» від 27 березня 2009 року, де голову НЕК зображено у фашистській уніформі.

«Мій батько воював проти фашистів», - обґрунтував свою образу Василь Костицький.

«Моя думка така, що пан Костицький розглядає окремо фото, але не бере до уваги той текст, який було проілюстровано даним фото, а також тематику самого числа. Адже ідеться про першоквітневий випуск журналу. У даному випадку, варто було би врахувати контекст», - сказав ТК Максим Ляшко, начальник юридичного департаменту холдингу KP Media, до якого входить «Кореспондент».

Сторони зустрінуться 5 жовтня в Дарницькому районному суді міста Києва.

«Телекритика»