Порушено крмінальну справу про смерть 4-місячної дитини після щеплення

У Запорізькій області порушено кримінальну справу за фактом смерті 4-місячної дитини наступного дня після щеплення.

Інформацію про це УНІАН сьогодні офіційно підтвердили в прокуратурі Запорізької області.

Підставою для порушення кримінальної справи став факт смерті 4-місячного жителя Енергодара, який помер уранці 5 серпня, - наступного дня після того, як малюку в дитячій поліклініці були зроблені щеплення від гепатиту (вакциною Гепавакс-ген рекомбінантна, виробник Бета Біоієїт Кореа корп.) і вакциною для профілактики дифтерії і правця (Пентаксим адсорбована, виробник Санофі Пастер С.А.).

Після повідомлення про загибель дитини, за даними прокуратури, в поліклініці був проведений огляд умов зберігання вакцин і опечатано 2 холодильники, де зберігалися партії вакцини.

"Тіло дитини разом з технічною документацією було передане в бюро судмедекспертизи для проведення досліджень, в результаті яких було встановлено, що смерть пов`язана з синдромом несподіваної смерті дитини. Згідно з поясненнями фахівців-медиків, цей синдром має місце, коли вмирає начебто здорова дитина: під час розтину і дослідженні тіла ніяких видимих патоморфологічних змін, що можуть викликати смерть, не виявляється. Фіксуються тільки незначні відхилення від норми в різних системах організму, кожного з яких недостатньо для смерті", - повідомили в прокуратурі, зазначивши, що алергічних реакцій у померлої дитини також не виявлено.

"Згідно з попередніми висновками експертів, смерть дитини не пов`язана із зробленими йому щепленнями", - заявили в прокуратурі.

У той же час у прокуратурі офіційно підтвердили, що кримінальна справа за фактом смерті дитини порушена.

«Кримінальна справа порушена за ч. 2 ст.140 Кримінального кодексу України (неналежного виконання медпрацівниками своїх професійних обов`язків, пов`язане з недбалим або недобросовісним до них ставленням, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього)», констатували в прес-службі прокуратури Запорізької області, зазначивши, що хід слідства у справі взятий на контроль облпрокуратури.

Чи полягає "неналежне виконання медпрацівниками своїх професійних обов`язків" у недотриманні умов зберігання вакцин, непроведенні обстеження дитини перед вакцинацією або в чомусь іншому, у прокуратурі поки що не повідомляють.