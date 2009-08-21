Тимошенко: ми вводимо духовну освіту в усіх навчальних закладах

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що її уряд почав досить тісний діалог із представниками всіх конфесій в Україні й вважає за необхідне, щоб у всіх навчальних закладах було введено духовну освіту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала, виступаючи на зборах Світового конгресу українців у Львові.

«Без духовності, без натхнення ми ніяких економічних реформ не піднімемо. Ми не піднімемо взагалі нічого. І тому моя особиста співпраця і співпраця уряду з Радою церков, зі всіма конфесіями сьогодні дала можливість виробити магістральні напрями. Перше - ми приймаємо закони і вводимо духовну освіту в усіх навчальних закладах. Друге - ми робимо так, щоб духовні виші було прирівняно до інших вишів за статусом, за можливостями, тому що ми віримо, що там справжня освіта, яка іноді вище і краще, ніж світська вища освіта», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона наголосила на важливості відродження духовності української нації.