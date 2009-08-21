Уряд не виплачує діабетикам грошові компенсації

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ заявляє, що уряд через державний бюджет не виплачує хворим на цукровий діабет грошові компенсації за придбання інсулінових препаратів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КНЯЗЕВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

“Було доручення прем’єр-міністра про адресну допомогу у забезпеченні хворих інсулінами. Ми довго працювали та вийшли на розпорядження уряду, яким ми вирішили не віддавати кошти пацієнтові. Забезпечення інсуліном буде по рецепту лікаря, індивідуально у визначених аптеках, яким витрати відшкодовуються через місцеві бюджети”, - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, інсулін для хворого на цукровий діабет підбирається лікарем в індивідуальному порядку, виписується рецепт, на підставі якого пацієнт може отримати свої ліки.

“Ми на державному рівні не закуповуємо інсулін. Ми віддали це на місцевий рівень. Хоча до нас уже починають звертатися із регіонів з проханням провести централізовану закупівлю. Я проти забирання коштів назад. Воно породжує дуже багато недобрих речей, але централізувати, навести порядок у закупівлях інсуліну треба. Ми маємо розкидування цін по територіях у десятки разів на один і той же інсулін. Це абсурдні речі”, - пояснив міністр.

В.КНЯЗЕВИЧ нагадав, що нещодавно уряд ухвалив рішення про додаткове виділення 160 млн. грн. на закупівлю інсулінів.

За його словами, вчора на засіданні уряду було ухвалено програму “Цукровий діабет”, розраховану на період до 2012 року загальної вартістю 2,5 млрд. грн. “Ми орієнтуємося, що з цього обсягу 350-400 млн. грн. витрачатимуться щорічно на закупівлю інсулінів”, - підкреслив В.КНЯЗЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 3 вересня доручила Міністерству охорони здоров’я розробити механізм виплати грошових компенсацій хворим на діабет за придбання інсулінів.

“Існує абсолютно неефективне використання коштів з державного бюджету. З 2005 року я не можу знайти відповіді на питання, чому у нас всі ліки інсулінової групи купуються централізовано, а не видається грошова допомога безпосередньо людям, і вони самі за ці гроші не купують ті препарати, які їм найбільше підходять для здоров`я?”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Уряд на засіданні 14 січня 2009 року ухвалив рішення про децентралізацію зкупівель інсулінових препаратів. “Ми ухвалили рішення, що нарешті не Міністерство охорони здоров`я купуватиме інсулін централізовано, а потім ліки роздавати хворим, а гроші, закладені в бюджеті, будуть саме грошима видаватися людям, які хворіють на цукровий діабет, і вони самі купуватимуть ті ліки, які їм потрібні для ефективного лікування, а не ті, які нав`язують зверху”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На засіданні 5 лютого 2009 року уряд при коригуванні державного бюджету на 2009 рік вирішив додатково виділити 160 млн. грн. на лікування хворих на цукровий діабет та 15 млн. грн. для формування реєстру хворих.