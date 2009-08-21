СБУ гарантує Лозінському охорону, якщо він прийде сам

Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО гарантує колишньому депутату Віктору ЛОЗІНСЬКОМУ надання охорони, якщо він добровільно з’явиться до Генпрокуратури, зателефонувавши перед цим до СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві.

«Я звертаюся до пана ЛОЗІНСЬКОГО, я знаю, він мене почує, що ми гарантуємо конфіденційність і безпеку для того, щоб він прибув до слідчого в Генпрокуратуру. На сьогодні для нього виділена окрема телефонна лінія: 8-067-244-00-58. Я гарантую, що «Альфа» забезпечить безпеку, що він безперешкодно прибуде до слідчого. Друге. Ті люди, які перешкоджають йому, прибуттю цього громадянина України до слідчого, вони будуть нейтралізовані. Тому хай зателефонує та далі ми гарантуємо йому і безпеку, і його права у спілкуванні зі слідчим», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь в Кіровоградській області в результаті сутички з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув чоловік 1954 року народження Валерій Олійник. Розслідуванням кримінальної справи займається Генеральна прокуратура України.

За цим фактом Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 121 “Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого”.

3 липня Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень – у відповідь на звернення Генеральної прокуратури України щодо надання дозволу на притягнення його до кримінальної відповідальності. 7 липня Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

6 липня Печерський райсуд Києва обрав М.КОВАЛЬСЬКОМУ та Є.ГОРБЕНКУ міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКОГО оголошено в міжнародний розшук.