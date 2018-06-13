Андрушівка, якої тепер немає

Подія, що сталася днями в пересічній поліській лісовій гущавині, стала знаковою не лише в контексті майбутній президентських перегонів. То ж лишається пошкодувати, що 19 серпня 2009 року мер Ужгорода Сергій Ратушняк і його теперішні захисники були далеченько від Житомира. Якби хтось здогадався запросити їх задля участі у церемонії відкриття Меморіалу Пам’яті загиблим євреям Андрушівського району та міста Андрушівки в період Голокосту, впевнений: кожен з них поквапився б узяти назад свої не зовсім приязні фрази про представників єврейської національності.

Проект вартістю майже $100 тисяч реалізовувався спільними зусиллями жертовників з Австралії, Великої Британії, України, Узбекистану, Німеччини, США та Ізраїлю. Звісно, ті, хто побажали віддати свої кревні на увічнення пам’яті 1390 громадян єврейської національності, що їх було по-звірячому страчено першого ж року панування на наших теренах гітлерівських зайд, так чи інакше пов’язані з цими мальовничими поліськими місцями.

Коли переглядаєш повний список вбитих і закатованих євреїв-андрушівців, охоплює неабияке здивування, - з приводу їх кількісного складу напередодні війни. Бо ж добре знаю про теперішній незадовільний фінансовий стан єврейських громад Житомирщини. Так само як і кількісний. Винищити майже півтори тисячі представників мирного населення, в тому числі 471 дитину, лише через те, що всі вони належали до єврейського народу, - піти на це був здатен тільки найзлочинніший політичний режим! Можна упевнено стверджувати: окупанти тоді скерували „на той світ” мало не ціле середньостатистичне єврейське містечко...

Віддати всім післясмертну шану в попередні роки (а відтоді їх минуло рівно 68!), як не дивно це звучить, було доволі складно.

Перші спроби виокремити місця масових розстрілів у лісах навколо Андрушівки та інших селах району датовані 1945 роком. Повернувшись зі страшної війни, воїни-євреї зітнулися з несподіваною байдужістю місцевих органів влади. Виявилося, що кремлівські ідеологи зважили за необхідне не ділити жертв Другої Світової війни за національною ознакою. Точніше, всіх їх зарахували до якогось „радянського народу”.

Невдовзі розпочалися й сумнозвісні гоніння на представників єврейської національності; причини, мабуть, всім відомі...

Лише після смерті Йосипа Сталіна євреї отримали дозвіл на впорядкування п’яти братських могил на місцях розстрілів. Не без складнощів одержавши необхідні дані про загиблих, ініціатори спромоглися встановити там пам’ятники-пірамідки та огорожі. На деяких з пам’ятників викарбували прізвища... усього 48 чоловік. На одній з братських могил було зазначено: тут покояться тіла 252 жінок та 25 дітей...

Впродовж 2009 року за сприяння селищних рад та райдержадміністрації Андрушівського району, виконкому Андрушівської міської ради вдалося нарешті знайти списки всіх розстріляних євреїв не лише в Андрушівці, а й у Старій Котельні, Глинівцях, Нехворощі, Старосіллі, Гардишівці, Мостовому, Лебединцях та в Червоному. Спільно з керівництвом Андрушівки та однойменного району було вирішено встановити Меморіал Пам’яті на місці найтрагічнішого розстрілу в Андрушівському лісі. Там, де вбивали найбезпорадніших, - дітей та їхніх матерів.

...Ті з гостей, хто до Андрушівки потрапив уперше в житті, були вражені високим ступенем організації як самої церемонії відкриття Меморіалу, так і всієї наступної програми їхнього перебування на гостинному Поліссі. Серед іншого, ця програма передбачала відвідини кількох місць масових розстрілів євреїв упродовж перших років війни.

До її початку у містечку Андрушівці та в районі мешкало доволі багато єврейських родин чисельністю близько 4 тис. осіб. На початку війни та окупації України певна кількість євреїв зуміли полишити місця свого проживання і евакуюватись в більш безпечні регіони СРСР. Інші ж чомусь були впевнені, ніби німецьке військо (як це вже було під час Першої Світової) ставитиметься до них приязно...

Свою помилку ця частина андрушівців зрозуміла після того, як усіх євреїв німці „визволителі” позганяли до тимчасових гетто. Аби, починаючи з серпня 1941 року, поступово всіх знищувати, - і старих, і жінок, і дітей.

Зокрема, з гетто, що розміщувалося на території Андрушівського спиртового заводу, до південно-східної частини містечка, до місця, що знаходиться у 250 метрах на захід від адміністративного корпусу райлікарні, доправили 223 жителів-євреїв (серед яких були 186 дітей). Усього ж тут, у чотирьох братських могилах, поховали 276 жителів Андрушівки.

Інше місце масової бойні – у північно-східній частині райцентру, в лісі, за 20 метрів від автостради Андрушівка-Павелки. Тут розстріляли й поховали 252 жінок та 25 дітей. У 1965 році на могилі встановлено прямокутної форми обеліск і металеву огорожу. Саме тут рішенням жіночої ради району й було встановлено новий пам’ятник „Жінка з дитиною” висотою 3, 35 м.

Голокост 1933-1945 років є не лише частиною історії євреїв. Це – частина всесвітньої історії. Розповідаючи про звірства фашистів на Андрушівщині, автор жодним чином не намагався применшити трагедію інших народів, що постраждали від злочинного режиму. Та євреїв німецькі окупанти нищили все ж з особливою люттю, - позаяк, згідно з расовою теорією, вони всі до одного були „недолюдками” й „антирасою”. Трагедію Голокосту вивчають не лише історики, а й психологи, соціологи, політологи, філософи та теологи. Всі вони зазначають безперечний факт: народовбивство здійснювалося за наказом ... демократично обраного лідера, чия політика знаходила підтримку в більшості німців. Наразі деякі з активістів єврейських рухів загальноукраїнського масштабу вбачають у висловах певних політиків, прихильників „твердої лінії” мера одного закарпатського міста повернення до реалій 1933-1945 років. Справді, в цій скандальній історії є низка цікавих збігів. Наприклад, відомий всім „ньюсмейкер” – теж людина, яку земляки обирають главою територіальної громади вже вчетверте, причому цілком демократично. Або, - гоніння на євреїв, що перейшли у фазу їхнього тотального знищення, мовчазно підтримували народи багатьох європейських країн, які до початку Голокосту жили з євреями впродовж багатьох століть у мирі та злагоді. Автор, поважаючи життєвий шлях і право на власну думку згадуваного мера, все менше з тим вбачає у показній „розпливчастості” оцінок його висловлювань намагання „позагравати” з електоратом. Разом з тим зазначу: отой народний депутат, який частково профінансував „андрушівський проект”, є головою обласної організації саме тієї партії, до якої належить Сергій Ратушняк. Якоюсь мірою це символічно.

Олег БАЗАК