Луценко звинуватив суди у відвертому саботажі

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО називає саботажем неналежний розгляд судами справ про хабарництво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні в Києві на нараді, що відбулася у МВС з керівним складом органів внутрішніх справ, Генпрокуратури, СБУ.

«Мені здається, іде відвертий саботаж в органах судової влади щодо покарання хабарників», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому для підтвердження своїх слів він навів дані, за якими із майже 3 тис. виявлених у минулому році хабарників кримінальну відповідальність понесли лише 52 особи.

«Якби хоча раз 3 тис. звинувачених у хабарництві отримали хоча б мінімальний термін покарання – 3 роки, картина з хабарництвом в країні була б інша», - висловив впевненість міністр.