Киян закликають вимагати від ЖЕКів чистих квитанцій

Поки Черновецький не погасить борги перед киянами, ні про яке підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і мови йти не може. Про це один з лідерів Блоку Віталія Кличка, Голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський заявив в інтерв’ю інтернет-виданню «Моє Місто».

За даними Держкомстату, у Києві існує величезна заборгованість із виплати заробітної платні. Так, на 1 липня 2009 міська влада заборгувала 141,675 мільйонів гривень, і зберігається негативна тенденція зростання боргу Черновецького перед киянами», - зазначив опозиційний політик.

На думку Дмитра Андрієвського, в таких умовах підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги неприпустимо.

«Є базові речі. Так, закон України «Про житлово-комунальні послуги» наголошує, що передумовою для підвищення тарифів можуть бути лише постійно зростаючи доходи населення», - наголосив політик.

«У нас навпаки – надворі вирує криза, яку ніхто не може приборкати, бо політикани думають не про людей, а про власні інтереси і президентську кампанію, зростання доходів населення немає. Навпаки, є зменшення», - зазначив Дмитро Андрієвський.

Крім того, опозиційний політик закликав киян звертатися до його громадських приймалень за допомогою при оскарженні нових тарифів на житлово-комунальні послуги.

«Слід вимагати від ЖЕКів чистих квитанцій чи квитанцій зі старими тарифами, а у разі відмови – будь-ласка, звертайтеся до мене, до моїх громадських приймалень, і будемо цю вакханалію разом зупиняти! Напишемо в прокуратуру і прийдемо до ЖЕКів з прокурорським приписом!» - зазначив Дмитро Андрієвський.