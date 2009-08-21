Карпачова нагадує про компенсацію для покаліченого солдата

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА продовжує тримати на особистому контролі виконання рішення суду щодо компенсації збитків керівництвом внутрішніх військ МВС України покаліченому солдату під час проходження ним строкової служби.

Про це повідомляє прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з посиланням на секретаріат омбудсмана.

В повідомлення нагадується, що вже два роки Н.КАРПАЧОВА опікується справою захисту конституційних прав інваліда першої групи, 25-річного Данила БУТКА на охорону здоров’я та судовий захист.

Як встановлено Уповноваженим з прав людини, з 27 листопада 2002 року киянин Д.БУТКО проходив строкову службу в місті Харкові, у військовій частині 3005 внутрішніх військ МВС України, де був поранений командиром взводу лейтенантом Володимиром КОРШУНОВИМ. В секретаріаті омбудсмана наголошують, що цей офіцер заподіяв солдатові наскрізне вогнепальне поранення живота з ушкодженням дванадцятипалої і поперечно-обвідної кишок та одного із сегментів печінки. Після чого Д.БУТКО було зроблено чотирнадцять складних хірургічних операцій і нині потребує постійного лікування та ретельного догляду.

У Н.КАРПАЧОВОЇ наголошують й на складному матеріальному стані колишнього солдата.

У квітні 2009 року Жовтневий районний суд міста Харкова після чотирирічного розгляду справи Д.БУТКА ухвалив постанову про задоволення цивільного позову солдата до військової частини 3005 та компенсації матеріальної і моральної шкоди.

«Днями дане рішення служителів Феміди набуло законної сили, однак попереду – складний процес його виконання. Тому Уповноважений з прав людини Ніна КАРПАЧОВА не припинятиме провадження у цій справі до повного виконання судового рішення та сподівається, що командування внутрішніх військ МВС України у добровільному порядку компенсує збитки покаліченому солдатові», - наголошують в секретаріаті омбудсмена.