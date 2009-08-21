Справу про смерть немовляти після щеплення передано в прокуратуру

У Донецькій області кримінальну справу, порушену за фактом смерті після вакцинації 4-місячного немовляти Олександра Бутка з села Бахмутське (м. Соледар Артемівського району) передано з Артемівського райвідділу міліції в прокуратуру Артемівського району для досудового слідства.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної прокуратури.

Згідно з повідомленням, прокуратурою області ухвалено рішення про зміну підслідності кримінальної справи, порушеної за фактом смерті немовляти О.Бутка.

У прес-службі нагадали, що 18 серпня 2009 року прокурором Артемівського району за фактом смерті малолітнього О.Бутка було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.140 КК України «Неналежне виконання професійних обов`язків медичним або фармацевтичним працівником». Проведення досудового слідства було доручене слідчому відділу Артемівського РВ ГУ МВС України в Донецькій області. Проведено низку першочергових слідчих дій.

Але, враховуючи те, що даний факт набув широкого суспільного резонансу, і з метою забезпечення необхідності призначення і проведення значної кількості експертиз, допитів свідків, координації діяльності контролюючих і правоохоронних органів, прокуратурою області ухвалено рішення про зміну підслідності.

На сьогодні подальше проведення досудового слідства доручено прокуророві Артемівського району.

Хід слідства контролюється прокуратурою Донецької області.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2009 року 4-місячне немовля з села Бахмутське (м. Соледар, Артемівський район) померло в Донецькій дитячій міськлікарні №1. Напередодні, 14 серпня він отримав друге щеплення вакциною «Пентаксим» (с.D2213) виробництва Францію «Санофі Пастер». Перше щеплення дитина також одержала вакциною «Пентаксим» цієї самої серії місяць тому – 10 липня, і реакції на введення вакцини не було.

Проведене медичне розслідування засвідчило, що причиною смерті дитини стали набряк легенів, двостороннє осередкове запалення легенів невстановленої етіології. За попередніми висновками комісії, хвороба і смерть дитини пов`язані з вакцинацією лише за часом.

Остаточні висновки буде зроблено після завершення патологоанатомічних, бактеріологічних і вірусологічних досліджень.