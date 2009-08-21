Влада Тернополя обіцяє не підвищувати тарифи на сміття

Мер Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ запевняє, що, незважаючи на вивезення сміття з міста в інші області, тариф для населення на цю послугу не зросте.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на прес-конференції.

За словами Р.ЗАСТАВНОГО, зараз сміття з міста вивозять на полігони в інші області, з якими 18 серпня укладено відповідні угоди. Разом із тим мер не уточнив, в які саме області вивозять сміття, додавши, що тариф на цю послугу не змінюватиметься.

“Той фінансовий ресурс, яким ми володіємо, дає можливість не піднімати тарифи”, – сказав міський голова Тернополя. При цьому він уточнив, що тарифи можуть бути підвищені у випадку збільшення об’ємів відходів.

Водночас Р.ЗАСТАВНИЙ зауважив, що тарифи на вивезення сміття з міста не переглядалися в Тернополі досить давно і є одними з найнижчих в Україні.

Він також висловив сподівання, що діалог з керівництвом області з цього питання продовжуватиметься, обласна влада перегляне свою позицію, й місто зможе тимчасово експлуатувати полігони Тернопільщини.

Оскільки наразі відходи доводиться транспортувати в інші області, накопичене у місті сміття, за підрахунками Р.ЗАСТАВНОГО, буде вивезено до понеділка, 24 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня жителі прилеглих до Малашівського смітєєзвалища сіл перекрили дорогу на звалище, відтак сміття з Тернополя туди не вивозиться. Офіційно Малашівське сміттєзвалище закрите для використання з 1997 року.

20 серпня керівники міста та області підписали Протокол про наміри щодо вирішення проблеми вивезення і утилізації сміття з Тернополя.

Документом передбачено, що облдержадміністрація в особі управління капітального будівництва виступає замовником проектних робіт щодо спорудження сміттєпереробного заводу на території Зборівського району. Тернопільська обласна та міська ради визначені відповідальними за спів фінансування сміттєпереробного заводу. Тернопільська міська рала також зобов’язалась у межах міста фінансувати роботи з сортування сміття.

20 липня Тернопільська обласна рада виділила 2 млн. грн. на придбання сміттєсортувальної лінії, 21 серпня міська рада виділила перші 500 тис. грн. на проектування сміттєпереробного заводу.

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