Кримінальну відповідальність за крадіжки треба збільшити з 60 до 300 грн.

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО переконаний, що межу, з якої в разі крадіжки майна повинна наступати кримінальна відповідальність, необхідно збільшити з 60 грн. до 300 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор заявив сьогодні в Києві на нараді, яка відбулася у МВС з керівним складом органів внутрішніх справ, Генпрокуратури, СБУ.

«Згодом з Юрієм Віталійовичем (ЛУЦЕНКОМ), що ми з однієї крайності прийшли в іншу, зменшивши до 60,5 грн. межу відповідальності… Необхідно відкоригувати це, треба невідкладно внести зміни до чинного законодавства. Юрій Віталійович говорить, що межа має бути до 150 грн., я вважаю, що вона повинна бути на рівні 300 грн.», - сказав О.МЕДВЕНДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за викрадення чужого майна”.

Даним законом передбачено, що дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати тягне за собою накладання штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб.

Повторне протягом року вчинення правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладання штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.

Викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.