Поблизу міста Коктебель (АР Крим) відбудеться акція: «Небо - для вільних!». Вперше в Україні буде здійснено груповий стрибок незрячих з парашутом на морську воду. О 9-00 5 незрячих парашутистів з Києва, Нововолинська, Харкова та Сімферополя під керуванням досвідчених інструкторів стрибнуть з парашутом на морську воду. Подано заявку на внесення цієї події до Книги рекордів України. Організатори: ВГО «Всеукраїнська профспілка працездатних інвалідів», громадська організація „Толеранс центр” (м. Харків), Центр планерного спорту «Коктебель», за підтримки Кредитної спілки «Магірус» (Центр планерного спорту). Телефони: 8 066 713–10–20, 8 067 652-74-17.