Пікетування з вимогою відмінити наказ Головного управління освіти і науки КМДА «Про заборону громадсько-політичній діяльності в закладах освіти міста Києва під час навчально-виховного процесу»

18:52, 21 серпня 2009
Права людини
0 0

25 серпня - 14-00 - Всеукраїнське об`єднання  «Молодь - надія України» і Громадянська  кампанія «Громадський опір України» проведуть попереджувальне пікетування Київської міської державної адміністрації з вимогою відмінити наказ Головного управління освіти і науки КМДА «Про заборону громадсько-політичній діяльності в закладах освіти міста Києва під час навчально-виховного процесу» (вул. Хрещатик, 36).

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter