Пікетування з вимогою відмінити наказ Головного управління освіти і науки КМДА «Про заборону громадсько-політичній діяльності в закладах освіти міста Києва під час навчально-виховного процесу»

25 серпня - 14-00 - Всеукраїнське об`єднання «Молодь - надія України» і Громадянська кампанія «Громадський опір України» проведуть попереджувальне пікетування Київської міської державної адміністрації з вимогою відмінити наказ Головного управління освіти і науки КМДА «Про заборону громадсько-політичній діяльності в закладах освіти міста Києва під час навчально-виховного процесу» (вул. Хрещатик, 36).

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