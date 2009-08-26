СБУ називає «брехливою» заяву про участь українців у війні на Кавказі

Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО називає брехливою заяву Слідчого комітету при Генеральній прокуратурі Російської Федерації про участь українських громадян у військовому конфлікті в Південній Осетії у серпні 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив сьогодні журналістам.

«Моя принципова позиція полягає в тому, що Україна не була і не є стороною цього конфлікту. Більше того, ми не є агресором у цій ситуації, тому ми не потребуємо ніяких коментарів щодо тих чи інших тверджень слідчого комітету, тим більше, що вони брехливі», - наголосив голова СБУ.

Він також додав, що нагнітання ситуації навколо цього питання є «зашморганою ганчіркою», і Служба безпеки щодо цих брехливих тверджень ще минулого року заявляла українській і світовій громадськості про сфабрикованість справи і про спроби найманства наших громадян, щоб їх втягти на територію Абхазії».

При цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО закликав зацікавлені сторони дотримуватися принципів міжнародного права у цій ситуації та використати дані спостерігачів авторитетних міжнародних організацій для отримання об’єктивної інформації про ситуацію в Південній Осетії.

Як повідомлялося, учора, 24 серпня, Слідчий комітет при прокуратурі Російської Федерації заявив, що «на боці грузинських збройних формувань у збройній агресії стосовно Республіки Південна Осетія брали участь військовослужбовці регулярних військових підрозділів Міністерства оборони України, а також не менш як 200 членів УНА-УНСО».

У заяві також зазначається, що «для з`ясування всіх обставин участі представників української націоналістичної організації УНА-УНСО і представників Збройних сил України на боці грузинських збройних формувань СКП РФ направив відповідний запит про правову допомогу до компетентних органів України, відповідь на який, з вини української сторони, досі не одержано».

В той же день у Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних сил спростували цю заяву.