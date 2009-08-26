СБУ не отримувала запиту з Росії, але відповідь і так зрозуміла

Служба безпеки України поки офіційно не отримала від Генеральної прокуратури України запит Слідчого комітету при прокуратурі РФ щодо надання допомоги в розслідуванні кримінальної справи за фактом масових вбивств росіян в Південній Осетії у серпні минулого року.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Водночас у відомстві підкреслили, що відповідь на запит буде однозначною: громадяни України не брали участі в російсько-грузинському конфлікті. Ця відповідь базуватиметься на численних перевірках як української сторони, так і міжнародних організацій.

При цьому в СБУ нагадали, що торік голова відомства Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО неодноразово зазначав, що Служба безпеки має дані про спроби втягнути громадян України у цей конфлікт, а також інспірування з цього приводу фальсифікованих кримінальних справ, які будуватимуться на необгрунтованих обвинуваченнях.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня Слідчий комітет при Прокуратурі Російської Федерації заявив, що «на боці грузинських збройних формувань у збройній агресії стосовно Республіки Південна Осетія брали участь військовослужбовці регулярних військових підрозділів Міністерства оборони України, а також не менш як 200 членів УНА-УНСО».

У заяві також зазначалося, що «для з`ясування всіх обставин участі представників української націоналістичної організації УНА-УНСО і представників Збройних сил України на боці грузинських збройних формувань СКП РФ направив відповідний запит про правову допомогу до компетентних органів України, відповідь на який, з вини української сторони, досі не одержано».

Того ж дня у Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних сил спростували цю заяву.

Сьогодні, 25 серпня, у прес-службі Генпрокуратури України повідомили про отримання від Слідчого комітету при прокуратурі Російської Федерації запиту щодо надання правової допомоги у розслідуванні кримінальної справи за фактом масових вбивств росіян у Південній Осетії у серпні минулого року. Запит Генпрокуратура передала СБУ для вивчення, оскільки це питання перебуває у компетенції цієї структури.