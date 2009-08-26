У Донецьку суд амністував «чорного трансплантолога»

Ворошиловський районний суд Донецька амністував ізраїльського хірурга Міхаеля ЗІСА, що проходив у справі про незаконну трансплантацію людських органів.

Про це УНІАН повідомив адвокат М.ЗІСА Олег КУРІННИЙ, уточнивши, що рішення суд прийняв 20 серпня. За його словами, до його підзахисного була застосована «амністія, яка була в 2008 році, у грудні».

Він уточнив, що М.ЗІС все ще знаходиться в слідчому ізоляторі в Донецьку. «Його не відпустили. Суд прийняв рішення звільнити з-під варти, але конвой і УБПТЛ (Управління УВС протидії торгівлі людьми - УНІАН) не відпустили його і відвезли назад у СІЗО, мотивуючи тим, що він заарештований по екстрадиції», - вказав адвокат.

О.КУРІННИЙ підкреслив, що «по Україні справа закінчена, вирок набуде чинності 27-28 серпня, і тоді М.ЗІСА мають право передавати Ізраїлю». «Чекаємо, коли набуде чинності вирок, і чекаємо екстрадиції до Ізраїлю - те, чого ми й добивалися», - констатував адвокат.

Він також зазначив, що його підзахисний «згоден з передачею його до Ізраїлю». «Враховуючи його стан здоров`я, він чекає і сподівається на те, що в Ізраїлі його підлікують», - додав О. КУРІННИЙ.

Він також висловив переконання, що «ми в принципі могли б доводити свою невинність і переконані, що змогли б довести свою невинність». «Просто це пов`язано з тривалістю розгляду. Оскільки він не на волі, а в ізоляторі, то для нас це був такий компроміс, який нас влаштовував», - сказав адвокат М. ЗІСА.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня 2009 року державний обвинувач з боку прокуратури змінив звинувачення, М.ЗІСУ, що пред`являлося, – зі ст. 149 (ч.2) на ст. 143 (ч.1) Кримінального кодексу України (ч.1 ст. 143 - порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини; ч. 2 ст. 149 - торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини, скоєні стосовно неповнолітнього, кількох чоловік, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища або особою, від якої потерпілий був у матеріальній або іншій залежності.

О.КУРІННИЙ зазначив, що з М. ЗІСА зняли серйозне звинувачення і замінили його таким звинуваченням, яке навіть не передбачає позбавлення волі.

Довідка УНІАН. М.ЗІС був затриманий 12 жовтня 2007 року в Донецьку як фігурант справи про незаконну трансплантацію людських органів, яку розслідували спільно ізраїльські та українські правоохоронці.

У липні 2008 року Ворошиловський райсуд Донецька відпустив хірурга з-під варти під заставу в 17 тис. грн.

28 липня М.ЗІС сам з`явився на чергове судове засідання. Проте після чергового слухання справи виконуючий обов`язки начальника Управління по боротьбі зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, УМВС у Донецькій області Сергій КОЛОМІЄЦЬ за розпорядженням прокурора області Віталія МУРЗИ узяв М.ЗІСА під варту і направив у СІЗО.

4 серпня державний обвинувач у справі М.ЗІСА Людмила ГРАБОВСКА повідомила, що з хірурга знято звинувачення в торгівлі людьми, тепер йому інкримінується організація злочину – підготовка до незаконної трансплантації. Вона просила суд позбавити М.ЗІСА свободи на 3,5 роки.

21 серпня Ворошиловський райсуд його виправдав. Крім того, суд прийняв рішення відмінити попередній запобіжний захід і повернути М.ЗІСУ 17 тис. грн. застави. Проте після виправдувального рішення суду хірурга відвезли в СІЗО.

29 серпня цей же райсуд визнав незаконним затримання М.ЗІСА і його подальше утримання в СІЗО і виніс постанову негайно звільнити хірурга.

9 вересня 2008 року Донецький обласний апеляційний суд відмінив рішення Ворошиловського райсуду від 29 серпня про звільнення його з-під варти.

10 березня 2009 року Апеляційний суд Донецької області відмінив виправдувальний вирок, прийнятий 21 серпня 2008 року Ворошиловським райсудом. Рішенням суду було оголошено про скасування виправдання М.ЗІСУ і про направлення справи на новий судовий розгляд до того ж суду з іншим складом суддів.

Повторний розгляд справи розпочався 30 квітня.