Ставнійчук: не треба плутати обговорення Конституції з референдумом

На даному етапі не йдеться про проведення всеукраїнського референдуму щодо президентського проекту закону про внесення змін до Конституції України.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН повідомила заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента у Конституційному Суді та Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК.

Водночас вона не виключила, що ідея референдуму може з’явитись після проведення всеукраїнського обговорення конституційних змін, запропонованих Президентом.

«Можливо, така ідея виникне (проведення референдуму – УНІАН), але Президент сьогодні ставить за мету провести безпосередній прямий діалог з народом, який він представляє», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

За її словами, основною метою указу Президента про проведення всеукраїнського обговорення проекту змін до Основного Закону є діалог з народом щодо того, якою має бути Конституція.

«Якщо, скажімо, в ході всенародного обговорення буде висунута народна ініціатива щодо проведення всеукраїнського референдуму, я думаю, тоді Президент може це підтримати. Я не виключаю, це його глибоке переконання – що прийняття Конституції має відбуватись відповідно до волі народу», - сказала вона.

М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що обговорення важливих законодавчих ініціатив, таких як внесення змін до Конституції, є надзвичайно важливою формою прямої демократії.

Вона повідомила, що Президент хоче залучити до обговорення якнайбільше громадян. За словами М.СТАВНІЙЧУК, для цього проводитимуться наукові конференції, семінари, велика увага приділятиметься роз’ясненню основних положень законопроекту через різні засоби масової інформації як на центральному, так і регіональному рівні. Також планується проводити різноманітні анкетування, соціологічні опитування щодо ставлення людей до тих чи інших положень законопроекту.

За словами заступника глави Секретаріату Президента, за результатами обговорення Президент, скоріше за все, ухвалить рішення вдосконалити проект закону.

Повністю інтерв’ю М.СТАВНІЙЧУК можна буде прочитати на сайті УНІАН найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЮЩЕНКО 25 серпня, підписав указ «Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України», згідно з яким всенародне обговорення має відбутися до 1 грудня 2009 року.

До 15 грудня Національний інститут стратегічних досліджень, із залученням представників правозахисних та інших громадських організацій, провідних учених у галузі конституційного права, у сфері суспільно-політичних наук тощо, подасть узагальнені пропозиції, що надійдуть у процесі всенародного обговорення, до законопроекту «Про внесення змін до Конституції України».