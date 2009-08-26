Хто винен у ДТП за участю одеського «мажора»

Винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, в якій один пішохід загинув, а другий важко травмований, може бути не тільки водій «Мерседеса», а й водій автомобіля «ВАЗ-2106», який порушив правила зупинки і стоянки.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив начальник Одеського міського відділу Державтоінспекції Віктор КУЗНЄЦОВ, коментуючи на одному з місцевих телеканалів можливі причини автоаварії, що сталася вночі 22 серпня на Фонтанській дорозі Одеси.

Він також спростував чутки про те, що водій «Мерседеса» Дмитро КРАВЕЦЬ скоїв ДТП в нетверезому стані – експертиза показала зворотне. «З боку водія «Мерседеса», - додав В.КУЗНЄЦОВ, - могло мати місце порушення маневрування і, можливо, також була перевищена швидкість».

Унаслідок ДТП 28-річний Василь КАРПЕНКО загинув на місці, а його 27-річна подруга Наталія ГУСЄВА, яка дістала тяжкі травми, перебуває у відділенні інтенсивної терапії 11-ої міськлікарні з пошкодженням черепа і тазостегнового суглоба.

Друг загиблого Денис ЗАДОРОЖНИЙ, що виявився свідком автоаварії, повідомив, що дивом врятувався від смерті, перебуваючи у момент ДТП між «ВАЗ-2106» і Мерседеса, що проїхав поряд. Вони в цей час підійшли до водія таксі ВАЗ-2106», що зупинилося за півтора-два метри від бордюру, щоб домовитися про ціну за проїзд трьох людей. Раптово на трасі з`явився «Мерседес». Збивши двох його друзів, іномарка далі зіткнулася з припаркованим за 8 метрів автомобілем Dacia Logan, який, у свою чергу, вдарив автомобіль Chevrolet, що стояв за ним.

У свою чергу, батько учасника ДТП Дмитра КРАВЦЯ – депутат Одеської міськради від Партії регіонів Олександр КРАВЕЦЬ стверджує, що «аварію спровокував «ВАЗ-2106», що вискочив перед «Мерседесом». Він також нагадує, Дмитро у момент аварії був абсолютно тверезий.

Як повідомляв УНІАН, міліція Одеси порушила кримінальну справу за фактом ДТП за участю сина депутата Одеської міськради Д.КРАВЦЯ, в якому один пішохід загинув і ще один важко травмований.