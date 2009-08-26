Україна підпише протокол до Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права

Президент України Віктор ЮЩЕНКО уповноважив міністра праці та соціальної політики України Людмилу ДЕНІСОВУ на підписання Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права.

Про це йдеться у розпорядженні Президента, текст якого розміщено на його офіційному сайті.