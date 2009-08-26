Україна підпише протокол до Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права
15:30, 26 серпня 2009Права людини
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Ющенко уповноважив Денісову
Президент України Віктор ЮЩЕНКО уповноважив міністра праці та соціальної політики України Людмилу ДЕНІСОВУ на підписання Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права.
Про це йдеться у розпорядженні Президента, текст якого розміщено на його офіційному сайті.
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