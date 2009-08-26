Новий начальник міліції Криму підніме «розстрільні» справи
Луценко сповнений оптимізму
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що прихід Геннадія МОСКАЛЯ на посаду начальника міліційного главку Автономної Республіки Крим дасть імпульс розслідуванню резонансних злочинів минулих років. Про це він заявив в Сімферополі в ході представлення нового керівника міліції автономії, передає кореспондент УНІАН.
«Я сподіваюся, зараз цим розслідуванням буде дано новий імпульс», – сказав глава МВС.
На його думку, кримській міліції необхідно притягати до відповідальності не тільки членів бандформувань, але й організаторів злочинних угрупувань.
«Головне – вдарити по ключових особах», – сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що деколи вони «ховаються за депутатськими та іншими представницькими мандатами». «Хто мер, хто депутат, хто радник. Нам вони добре відомі як члени організованих злочинних угрупувань», – підкреслив глава МВС.
Новий начальник міліції Криму зазначив, що розкриття і відновлення роботи над розкриттям «розстрільних» справ, а також справ з використанням вибухових речовин – це «ключ до тих осіб, які почуваються сьогодні в Криму привільно, прикриваючись депутатськими мандатами, президентів різних фондів, громадських організацій».
«Всі (справи – УНІАН) буде відновлено, починаючи від (справи про вбивство) першого віце-прем`єра Сафонцева і закінчуючи розстрілом в «Інтерклубі» в Керчі», – запевнив Г.МОСКАЛЬ.
Нагадаємо, в 1990-х роках низка організованих злочинних угрупувань, серед яких найбыльшими були «Сейлем» і «Черевики», вели переділ сфер впливу на Кримському півострові.
19 серпня Кабінет міністрів України призначив народного депутата від НУ-НС Г.МОСКАЛЯ начальником Головного управління МВС України в Криму – заступником міністра внутрішніх справ країни.
Г.МОСКАЛЬ вже працював на цих посадах в 1997-2000 роках.