Тимошенко і Янукович намагаються «зачистити» своїх конкурентів

Голова правління Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО вважає, що зміни до закону про вибори Президента є небезпечними для держави й порушують права виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

«Ті зміни, які нам пропонуються, є небезпечними для держави, багато в чому порушують права виборців та не відповідають діючій Конституції», - сказав О.ЧЕРНЕНКО.

За його словами, президентська виборча кампанія почнеться в жовтні, а не у вересні.

«Це не принципова зміна, але це подається як благо для виборця – кампанія буде коротка, менше грошей буде витрачено, менше «бруду» буде вилито на виборця. Це все не так», - сказав О.ЧЕРНЕНКО, зазначивши, що зараз виборча кампанія вже у повному розпалі.

Він зазначив, що практично всі штаби працюють в режимі виборчої кампанії, але оскільки офіційно вона не розпочалася, то вони не несуть жодної відповідальності: агітація оплачується не з виборчого фонду кандидата у Президенти, будь-якої відповідальності за зловживання службовим становищем чиновники не несуть.

«Скороченням терміну виборчої кампанії ще на один місяць, що пропонується в законі, ми фактично даруємо політикам ще один місяць політичного «беспрєдєлу», - підсумував О.ЧЕРНЕНКО.

За його словами, коли у 2004 році було багато нарікань на грубі фальсифікації, побиття людей на дільницях, переписування протоколів, то зараз всі порушення прописані у законі - юридично бездоганно, по-рейдерськи.

За словами О.ЧЕРНЕНКА, автори змін до цього закону – політичні сили Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА - намагаються в такий спосіб «зачистити» своїх конкурентів, але забувають, що вони самі є конкурентами і переможе хтось один.

«Можливо, як у випадку з конституційними змінами, вони будуть бігти наввипередки і хто перший кого «кине», й кожен думає, що «кинув» він, а не його», - сказав О.ЧЕРНЕНКО.

На його думку, в результаті цього небезпеки, які виникають після ухвалення цього закону, зіграють або проти В.ЯНУКОВИЧА, або проти Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, за словами керівника КВУ, можливий інший варіант подій, коли ці політики можуть між собою домовитися, щоб поділити владу на двох.

О.ЧЕРНЕНКО також зауважив, що до цих змін до закону про вибори глави держави дуже скептично ставляться європейські фахівці.

«Ми неформально говорили з ОБСЄ, Венеціанської комісії, і можна сказати, що сам факт такого недемократичного закону вже вплине на оцінку цих виборів у світі», - додав О.ЧЕРНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 серпня, Верховна Рада України подолала вето Президента України Віктора ЮЩЕНКА на закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України».