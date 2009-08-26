Ющенко закликає Луценка не захоплюватися статистикою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що на сьогоднішній день діяльність міліції стала прозорішою для суспільства і закликає правоохоронців не захоплюватися статистичними даними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на нараді, яка відбулася у МВС з керівним складом органів внутрішніх справ, Генпрокуратури, СБУ.

«Ми маємо сьогодні більш об’єктивне уявлення про правоохоронні процеси в державі. І це добре», - сказав В.ЮЩЕНКО.

В той же час він зауважив, «я попереджаю вас не забавлятися зі статистикою. Така міліція не потрібна… Сама головна статистика, яка буде братися суспільством, це довіра до вас».

За словами В.ЮЩЕНКА, всім правоохоронним органам треба діяти так, щоб їхня робота була ефективною.

«Ця тенденція буде вітатися і Президентом, і людьми», - сказав глава держави.