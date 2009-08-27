Українська влада блокує ініціативи громадян

Українська влада не приділяє належної уваги питанням співпраці з громадськими організаціями. Про це сказав на прес-конференції в УНІАН директор програми ”Посилення впливу громадянського суспільства” Міжнародного фонду ”Відродження” Олексій ОРЛОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що сьогодні “українська влада, перш за все Верховна Рада України, вкрай слабко звертає увагу на ті ініціативи представників громадськості, які йдуть збоку саме громадськості”. За його словами, органи влади ігнорують “майже всі ініціативи громадськості”, вони “так чи інакше блокуються органами влади”.

О.ОРЛОВСЬКИЙ наголосив, що черговою спробою покращити рівень співпраці між органами влади та громадськістю має стати нова редакція проекту Закону України ”Про органи самоорганізації населення”, яку підготовлено Всеукраїнською асоціацією сприяння самоорганізації населення за підтримки фонду “Відродження”, який в найближчий час має бути переданий до парламенту України. За його словами, органи самоорганізації населення, зокрема, домові, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, є однією з основних форм участі громадян у вирішенні місцевих проблем. Нарівні з місцевими радами вони є представницькими органами самоврядування жителів. Він підкреслив, що ці органи самоорганізації населення могли б вирішувати багато важливих для людей проблем, але їх діяльність “упирається в недосконалість законодавства”. За його словами, чинний Закон України ”Про органи самоорганізації населення” містить велику кількість нормативних прогалин і нерідко суперечить іншим законодавчим актам. О.ОРЛОВСЬКИЙ підкреслив, що в результаті ці органи не можуть повною мірою реалізувати власні повноваження, а також вести свою фінансово-господарську діяльність.

Експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Максим ЛАЦИБА зазначив, що на сьогодні вже 9 місяців “лежить без розгляду” у Верховній Раді України законопроект “Про громадські організації”, а проект закону “Про порядок організації і проведення мирних заходів” не розглядається вже 15 місяців, а ще більше часу парламент не розглядає законопроект “Про соціальні послуги”. За його словами, “народні обранці не тільки ігнорують подані законопроекти, але вони активно їх відхиляють, зокрема, в березні 2009 році депутати відмовились надати право громадянам України надсилати звернення громадян до органів влади через електронне звернення громадян”. Він наголосив, що таке право мають громадяни країн Європи.

Заступник голови Всеукраїнської громадської організації ”Асоціація сприяння самоорганізації населення” Андрій КРУПНИК зазначив, що на сьогодні відсутня належна нормативно-правова база “на локальному рівні”. Він додав, що ця робота має проводитись органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади. За його словами, відповідно до опитування лише 25% громадських організацій задоволені співробітництвом зі своїми органами місцевого самоуправління.