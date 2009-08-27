Кабмін погодився на вилучення всіх носіїв секретних даних

Уряд ухвалив розроблений Міністерством юстиції проект Закону України "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо виїмки матеріальних носіїв секретної інформації".

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, сказав міністр юстиції України Микола ОНІЩУК, який представляв законопроект уряду.

За словами М.ОНІЩУКА, розроблений Мін’юстом з власної ініціативи законопроект спрямований на приведення частини третьої статті 178 та частини другої статті 179 Кримінально-процесуального кодексу у відповідність до положень статей 1 і 15 Закону "Про державну таємницю" та поширення дії вказаних норм Кодексу на всі матеріальні носії секретної інформації.

На сьогодні, за вмотивованою постановою суду провадиться виїмка лише документів, що становлять державну таємницю.

Водночас, згідно із положеннями Закону "Про державну таємницю", державну таємницю можуть містити й інші матеріальні носії секретної інформації, до яких відносять матеріальні об’єкти, в яких відомості, що становлять державну таємницю, відображені у вигляді текстів, знаків, символів, образів, сигналів, технічних рішень, процесів тощо, наприклад, секретні вироби.

Міністр юстиції також зазначив, що проектом пропонується запровадити спеціальний режим виїмки щодо будь-яких матеріальних носіїв секретної інформації, а не лише секретних документів, як сьогодні передбачено КПК. Так, пропонованими змінами передбачається, що виїмка будь-яких матеріальних носіїв секретної інформації, а не лише документів, що становлять державну таємницю, проводитиметься виключно за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Прийняття запропонованого законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України, а зміни до Кримінально-процесуального кодексу сприятимуть удосконаленню процедури виїмки матеріальних носіїв секретної інформації.