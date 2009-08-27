Гарі Каспаров побачив у Криму, що російське ТБ пудрить людям мізки

13-й чемпіон світу з шахів, один з лідерів російської опозиції Гарі КАСПАРОВ, який перебуває з візитом у Криму, зазначив, що ситуація на півострові відрізняється від тієї «картинки», яку підносять глядачам російські телеканали.

«Мене приємно вразило те, що реальна ситуація в Криму і настрої людей абсолютно відмінні від тієї лякаючої картини, яку нам підносять російські ЗМІ, особливо телебачення», - цитує політика прес-служба кримськотатарського меджлісу.

Г.КАСПАРОВ зустрівся в Сімферополі з президентом Всесвітнього конгресу кримських татар, першим заступником голови меджлісу Рефатом ЧУБАРОВИМ.

Р.ЧУБАРОВ звернув увагу Г.КАСПАРОВА на те, «що основні лінії протистояння в Криму проходять між людьми і владою, котра не бажає вирішувати їх проблеми». «Ми з непокоєнням стежимо за поведінкою певних російських політиків, які не залишають спроби дестабілізувати ситуацію на півострові, протиставити жителів Криму за національною або релігійною ознаками», - сказав один з керівників меджлісу.

Торкнувшись оцінки політичних процесів, які відбуваються в Росії і Україні, Г.КАСПАРОВ зазначив, що «тільки демократичне суспільство спроможне долати економічні і соціальні проблеми», повідомили в прес-службі.

За повідомленням меджлісу, політик цікавився питаннями, пов`язаними з розвитком культури, освіти і соціально-економічним становищем кримських татар на півострові. «Зокрема, гросмейстера цікавило, наскільки забезпечені кримськотатарські діти шкільного віку необхідною кількістю шкіл з рідною мовою навчання», - зазначили в прес-службі.

Р.ЧУБАРОВ запросив гросмейстера найближчим часом знову відвідати Крим для докладнішого знайомства з його історією і зустрічей з людьми. За даними меджлісу, Г.КАСПАРОВ прийняв запрошення.