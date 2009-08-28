Грузія оштрафувала російські телеканали за роботу в Абхазії і ПО

Влада Грузії оштрафувала кілька російських телекомпаній за мовлення на території Абхазії та Південної Осетії.

До списку оштрафованих компаній потрапили РЕН-ТБ, НТВ, ТБ-Центр, "Культура" і "Росія". Підставою для цих заходів стала відсутність у телекомпаній ліцензії грузинської влади на мовлення на території республік. Сума штрафу - 50 тисяч ларі (близько 30 тисяч доларів). Крім того, Національна комісія з комунікацій Грузії попередила, що якщо порушення повторяться, то штраф буде в 10 разів вищим.

Яким чином комісія з комунікацій розраховує одержати штраф, не уточнюється.

Грузинський парламент ухвалив закон "Про окуповані території", який забороняє вести комерційну діяльність в Абхазії та Південній Осетії без дозволу уряду Грузії, а також дозволяє в`їжджати в республіки тільки з території Грузії.

Лента.ру