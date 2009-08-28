Луценко: народ дає гроші міліції не за цифри і відсотки

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО під час представлення нового начальника Головного управління МВС у Черкаській області Миколи ЛУШПІЄНКА, розкритикував роботу черкаської міліції.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України в Черкаській області, міністр піддав критиці діяльність кримінального блоку міліції Черкащини.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що в області відсоток нерозкритих тяжких злочинів більший, ніж в середньому по Україні. Серед цих злочинів – резонансні вбивства і замахи на вбивства, зокрема, вибух автомобіля редактора місцевої газети, а також злочини минулих років.

Міністр вказав також на недостатні зусилля міліції, спрямовані на остаточну ліквідацію організованої злочинної групи «Торпеди». На його думку, неефективна робота міліції щодо розкриття цих резонансних злочинів призводить до виникнення почуття безкарності у криміналітету.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «завдання міліції - не домальовувати відсоток розкритих злочинів, а розкривати конкретні злочини. Народ дає гроші міліції не за цифри і відсотки, а за затримання конкретних злочинців».

Розкритикував міністр і роботу Державтоінспекції Черкащини, яка не відповідає вимогам МВС, саме тому в керівництві обласної ДАІ відбулися кадрові зміни – її очолив Микола СІМАНЧУК, який до цього був начальником ДАІ на Вінниччині.

Серед інших пріоритетів у роботі міліції Черкащини та її нового керівника Ю.ЛУЦЕНКО назвав ефективну протидію злочинам проти особи та майна, охорону громадського порядку, зокрема, шляхом збільшення патрулів, протидію службовим злочинам, зокрема, хабарництву, боротьбу з наркозлочинністю, зміцнення дисципліни і законності серед особового складу, особливо у підрозділах УБОЗ.

Також Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що нині суспільство «вступає в гарячу фазу виборчого процесу», а тому «моя вимога до всього особового складу - бути поза цими виборчими процесами».

За його словами, міліціонери у цьому виборчому процесі беруть участь лише раз – коли заходять до кабінки для голосування. Будь-яке втягування міліції в політику буде плачевним для того, хто цим займатиметься, пообіцяв міністр.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, новий керівник черкаської міліції М.ЛУШПІЄНКО має значний досвід роботи в оперативних підрозділах органів внутрішніх справ і прийшов на Черкащину з посади першого заступника начальника ГУМВС України в Криму – начальника Управління боротьби з організованою злочинністю.

Як повідомив Ю.ЛУЦЕНКО, М.ЛУШПІЄНКО видав «свій останній фейєрверк» в Криму у вигляді документування хабаря – 1 мільйона 100 тисяч доларів США.

Від нового керівника черкаської міліції МВС вимагає мінімізувати кадрові перестановки у міліції Черкащини на час «входження на посаду».

Ю.ЛУЦЕНКО подякував попередньому начальнику УМВС в Черкаській області генерал-майору міліції Миколі КАПЛІЮ за роботу і повідомив, що його призначено першим заступником начальника Департаменту Державної служби охорони при МВС України.