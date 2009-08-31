Українці з «Аріани» вже втратили надію на звільнення від піратів

Капітан захопленого піратами балкера "Аріана", на борту якого знаходяться 24 громадян України, закликав українську владу прискорити процес звільнення судна.

Як повідомляє «Франс Пресс», у телефонній розмові з журналістами цього агентства капітан судна, який представився ВОРОНОВИМ, зізнався, що захоплені моряки змучені і втратили будь-яку надію на звільнення. Більше того, одна з двох жінок, які входять до складу команду судна, тяжко хвора і може померти, якщо найближчим часом не отримає кваліфіковану медичну допомогу.

У зв`язку з цим капітан закликав українську владу вжити всі можливі заходи для швидкого звільнення моряків, зокрема, чинити тиск на власників захопленого судна, щоб ті приступили до конкретних переговорів з піратами. Він також додав, що запаси питної води на судні закінчаться найближчого дня.

Балкер "Аріана" з українським екіпажем з 24 чоловік був захоплений сомалійськими піратами 2 травня 2009 року в Індійському океані поблизу Сейшельських островів. Корабель вийшов з Бразилії з вантажем сої, власником судна є компанія Candela Shipping, зареєстрована на Мальті, оператором - британська Seven Seas Maritime.

За деякими даними, пірати утримують "Аріану" в морі за 50 морських милях від побережжя Сомалі. За звільнення судна та екіпажу вони вимагають десять мільйонів доларів. Повідомлялося, що судновласник розпочав переговори з піратами з приводу звільнення "Аріани", проте результатів вони поки що не принесли. Через деякий час після захоплення стало відомо, що пірати жорстоко поводяться з членами екіпажу судна, б`ють і катують їх.