Вогнище у Вінницькій колоній вдалося загасити

У Державному департаменті з питань виконання покарань заявляють про вжиття усіх заходів, які призвели до врегулювання надзвичайної ситуації, що сталась у Вінницькій установі виконання покарань 21 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державного департаменту України з питань виконання покарань Олександр ГАЛІНСЬКИЙ у п`ятницю на прес-конференції у Києві.

Він повідомив, що 21 серпня ув’язнені та засуджені сектора максимального рівня безпеки Вінницької установи виконання покарань відмовилися від вживання їжі.

За словами О.ГАЛІНСЬКОГО, у ході службового розслідування з’ясувалося, що однією з причин виникнення надзвичайної ситуації стали непрофесійні дії в.о. начальника Вінницької установи виконання покарань майора внутрішньої служби С.КОЗАЧИШИНА, внаслідок чого до одного із засуджених була неправомірно застосована фізична сила.

Керівник департаменту повідомив, що після проведення виховної та роз’яснювальної роботи надзвичайну ситуацію було врегульовано і засуджені почали приймати їжу.

О.ГАЛІНСЬКИЙ також наголосив, що під час врегулювання конфлікту заходи фізичного впливу і спеціальні засоби до засуджених Вінницької колонії не застосовувалися.

За результатами детального вивчення причин зазначеної події у Державному департаменті з питань виконання покарань прийнято рішення щодо притягнення винних посадових осіб до дисциплінарної відповідальності.

Зокрема, в.о. начальника Вінницької установи виконання покарань С.КОЗАЧИШИНА звільнено зі служби.