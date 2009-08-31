Польща надала притулок журналістові з Росії

Польща надала притулок російському журналістові Євгену Новожилову, повідомила Газета.ру з посиланням на відділення Amnesty International в цій країні.

Новожилов - автор ряду статей про порушення прав людини в Чечні, за які, як заявив сам автор, в 2001 році він на сім місяців був кинутий до психіатричної лікарні.

Новожилов, однак, продовжував публікації на чеченську тематику, у зв`язку з чим, за його словами, зазнав переслідувань з боку російських силових структур, які загрожували йому смертю.

Євген Новожилов прибув до Польщі в 2008 році. Тривалий час польська влада залишала його запити без відповіді. Справа просунулася після втручання польських правозахисників і особисто колишнього прем`єра Тадеуша Мазовецького.