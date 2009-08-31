Медведєв про СРСР, війну, фашизм, цинічну брехню і опущені очі

Президент РФ Дмитро Медведєв шкодує про регрес в оцінці подій Другої світової війни. Медведєв назвав "цинічною брехнею" заяви про рівну відповідальність за Другу світову війну фашистської Німеччини і Радянського Союзу.

"Ці події є найбільшою трагедією XX століття, трагедією, яка забрала близько 70 мільйонів чоловік, за різними підрахунками, ця цифра поки що не визначена до кінця. Тому ніякої іншої оцінки цим подіям бути не може", - заявив президент РФ в розмові на телеканалі "Росія".

За словами президента, питання в тому, яку інтерпретацію одержують ці події в різних країнах.

"І отут, на жаль, спостерігається явний регрес. Ще 20-30 років тому, навіть за наявності так званих блоків, які були в протистоянні, я маю на увазі західний світ і Схід, Варшавський договір і, відповідно, НАТО, всі були єдині в тому, що фашизм одержав справедливу оцінку, а фашистські злочинці, які були засуджені Нюрнберзьким трибуналом, зазнали заслуженого покарання. Це навіть попри різницю в ідеологічних підходах, чому я про це спеціально сказав", - цитує РІА "Новости".

Зараз, за його словами, у всіх начебто загальні цінності, але трапляються вражаючі речі.

"Держави Балтії і навіть Україна оголошують, по суті, колишніх нацистських прибічників своїми національними героями, які боролися за звільнення їх держав. Хоча всі чудово розуміють, що було, соромливо опускають очі для того, щоб не псувати стосунки", - наголосив глава російської держави.

Він нагадав також, що Парламентська асамблея країн Європи нещодавно "поставила на одну дошку і зробила рівно відповідальними за Другу світову війну фашистську Німеччину і Радянський Союз".

"Але це, пробачите, вже просто цинічна брехня. Можна по-різному ставитися до Радянського Союзу, можна дуже критично ставитися до політичного режиму, який був у Радянському Союзі, і до лідерів цієї, нашої з вами, держави в той період... Питання в тому, хто війну почав, питання в тому, хто вбивав людей і хто рятував людей, мільйони життів, хто, кінець кінцем, врятував Європу", - заявив Медведєв.

На його переконання, не можна на догоду кільком країнам перекреслювати історію.

"Ми всі повинні справді дуже дбайливо ставитися до нашої історії, особливо з тих питань, які одержали однозначну оцінку з боку всього світу. Не можна зламувати ті інститути, які були сформовані в результаті таких трагічних подій. Ми не можемо перекреслювати це все на догоду тим чи іншим державам, які нині перебувають у стадії розвитку, формують свою національну ідентичність, ми повинні думати про майбутнє", - заявив президент Росії.

Це один з найважливіших уроків, який випливає з 70-х роковин з моменту початку найбільшої катастрофи XX століття, - початку Другої світової війни, вважає Медведєв.